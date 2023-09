Ue: Commissione propone misure per coordinamento digitale sistemi sicurezza sociale europei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Autorità europea del lavoro svolgerà un ruolo attivo, raccogliendo esempi di buone pratiche e facilitando scambi regolari tra le autorità nazionali. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare l'approccio definito nella presente comunicazione, invita gli Stati membri e tutte le parti interessate a collaborare per attuare le sue azioni, e sosterrà e monitorerà l'attuazione della presente comunicazione nel corso di incontri annuali con i rappresentanti nazionali. "Il fatto che i cittadini possano vivere, lavorare e studiare in altri Stati membri dell'Ue è un risultato fondamentale e una pietra miliare del mercato unico europeo. Le norme dell'Ue assicurano che i cittadini non perdano i benefici della sicurezza sociale di cui hanno diritto e che le imprese possano facilmente operare in altri Paesi. La digitalizzazione facilita l'applicazione di queste norme per i cittadini, riducendo al contempo gli oneri per le imprese e le amministrazioni", ha dichiarato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. (Beb)