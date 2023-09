Ecuador: scrittore nicaraguense Sergio Ramirez riceve nazionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scrittore nicaraguense Sergio Ramirez ha ricevuto ieri la nazionalità ecuadoriana. Lo ha annunciato il presidente Guillermo Lasso, che ha consegnato il passaporto all’ambasciatore nel Paese della Spagna, dove Ramirez si trova in esilio. “È un onore per l’Ecuador che Sergio Ramirez, grande scrittore nicaraguense e latinoamericano del nostro tempo, abbia la nazionalità ecuadoriana”, ha scritto Lasso sui suoi canali social. Lo scorso agosto Ramirez, uno degli oltre 300 cittadini nicaraguensi privati della nazionalità dal presidente, Daniel Ortega, aveva ricevuto anche la nazionalità colombiana. Ramirez, già vicepresidente del primo governo Ortega, si è trasferito in Spagna a settembre del 2021, dopo che la procura del Nicaragua ne aveva chiesto l'arresto accusandolo di “cospirazione” e “incitamento all’odio e alla violenza”.(Brb)