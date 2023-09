Spagna: Asens (En Comú Podem), amnistia è la condizione per l’investitura del nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull’amnistia per gli indipendentisti catalani è il "pagamento" affinché Junts sostenga l'investitura del nuovo governo “e non la precondizione” affinché il partito di Carles Puigdemont possa negoziarla. Lo ha dichiarato il presidente di En Comú Podem e membro del gruppo negoziale di Sumar con Junts (partito indipendentista catalano), Jaume Asens. "Non sono le precondizioni, sono le condizioni per l'investitura", ha precisato in un'intervista per l’emittente “Onda Cero”. Asens ha sottolineato che il "centro dell'accordo" passa attraverso la legge sull'amnistia e che il resto delle richieste sono "ornamento". Asens ha affermato inoltre di vedere una "volontà" da parte dell'ex presidente catalano di avvicinare le posizioni al negoziato, poiché “se non avesse voluto farlo, avrebbe chiesto un referendum” e i colloqui non avrebbero potuto proseguire. "Penso che le richieste che ha presentato dimostrino la volontà di dialogare", ha concluso.(Spm)