Mar Nero: ministero Esteri russo, Onu non propone niente di nuovo su accordo grano

- Le nuove proposte dell'Onu sull'iniziativa del Mar Nero non possono essere utilizzate per normalizzare l'export agricolo della Russia. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota. "Le proposte attuali, come le idee precedenti dell'Onu, non contengono nuovi elementi e non possono diventare la base per il raggiungimento di progressi qualitativi sulla normalizzazione delle nostre esportazioni agricole", si legge nel comunicato. Il ministero russo ha aggiunto che la riconnessione della banca nazionale Rosselkhozbank al sistema di pagamenti internazionali Swift “non ha alternative”. (Rum)