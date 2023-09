Migranti: Piantedosi, prosegue azione contro trafficanti, è impegno del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l’azione di magistratura e forze di polizia contro i trafficanti di esseri umani. Grazie all’operazione della scorsa notte due egiziani ritenuti responsabili di favoreggiamento della immigrazione clandestina sono stati sottoposti a fermo". Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commentando gli arresti affettati dalla squadra mobile di Agrigento, congiuntamente alla Sisco di Palermo ed al Servizio centrale operativo. Inoltre nel corso della stessa operazione sono stati arrestati 16 cittadini tunisini, per reingresso illegale in Italia. "Contrastare la rete di trafficanti è un impegno che ha assunto il Governo per evitare che criminali senza scrupoli si arricchiscano alimentando il fenomeno dell’immigrazione clandestina ed esponendo a gravi pericoli gli stessi migranti" ha concluso il titolare del Viminale.(Rin)