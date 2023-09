© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unica idea del governo per arginare la dispersione scolastica "è quella di sanzionare i genitori. Nessuna forma di prevenzione e rafforzamento della comunità educante". Lo scrive su X (ex Twitter) Irene Manzi, responsabile scuola del Partito democratico. “Vogliono svuotare il mare con un secchiello. Le sanzioni da sole non bastano sono solo l’ennesimo spot”, aggiunge. (Rin)