Viabilità: anas, salvataggio tartaruga lungo ss 336 aeroporto della Malpensa - Foto

- Questa mattina lungo la statale 336 "dell'Aeroporto della Malpensa" è stata salvata da una squadra Anas una piccola tartaruga che si trovava al centro della carreggiata e rischiava di essere investita dalle auto in transito.Durante la consueta attività di monitoraggio della rete stradale di competenza, in provincia di Varese, il sorvegliante Anas Salvatore Buondonno si è accorto della presenza della tartaruga ed ha provveduto subito ad occupare la corsia stradale con l'auto di servizio per proteggere l'animale. Il rettile è stato accompagnato da una parte all'altra della carreggiata e il sorvegliante si è assicurato che ritornasse nel suo habitat naturale, il fiume Ticino che costeggia la strada statale. (Foto: Agenzia Nova) (Com)