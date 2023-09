Regeni: Nanni (CC), Roma aderisce a campagna Amnesty per verità su Giulio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria va conservata e alimentata soprattutto quando si tratta di vicende orribili alle quali non è stata data una risposta, come l'uccisione di Giulio Regeni. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo 2025. "È per queste ragioni che ho presentato la mozione che è stata approvata ieri in Consiglio Comunale, nella quale chiedevo che Roma, in quanto capitale d'Italia, aderisse alla campagna di Amnesty International Verità per Giulio Regeni. L'approvazione all'unanimità di questo atto è molto importante, proprio perché Roma come capitale del nostro paese ne rappresenta la sua unità", prosegue. (segue) (Com)