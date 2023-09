Regeni: Nanni (CC), Roma aderisce a campagna Amnesty per verità su Giulio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un impegno dell'assemblea capitolina tutta, per chiedere verità per Giulio, per la sua famiglia e per tutti coloro che credono che giustizia sulla sua orrenda morte deve essere fatta. Ricordo che Giulio Regeni, giovane ricercatore italiano, è stato brutalmente torturato e ucciso mentre svolgeva la sua attività di ricerca in Egitto, nel 2016. Dopo la votazione di questo atto mi auguro - conclude Nanni - che si esponga all'esterno del Palazzo Senatorio lo striscione, simbolo dell'impegno che tante amministrazioni comunali stanno portando avanti nel nostro paese, proprio per non dimenticare ciò che è accaduto, mantenendo alta l'attenzione e per continuare a chiedere a gran voce verità e giustizia per Giulio". (Com)