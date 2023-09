Speciale difesa: Burkina Faso, jihadisti attaccano base militare, almeno 50 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 50 militari ed ausiliari del Burkina Faso sono morti ed altri 40 sono rimasti feriti in un attacco jihadista condotto contro un loro distaccamento a Koumbri, località settentrionale situata al confine con il Mali. L’attacco, riferiscono siti di monitoraggio sul jihadismo, è attribuito al Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim), formazione affiliata ad al Qaeda che nell’ultimo anno ha esteso la sua influenza nel Mali e nell’area dell’attacco. Secondo le prime ricostruzioni i jihadisti avrebbero attaccato poco prima delle 4 del mattino una base dove operano insieme le Forze di difesa burkinabé (l'esercito regolare) e i volontari che hanno raggiunto le loro fila per contribuire alla lotta contro il terrorismo, ingaggiando combattimenti che si sono protratti fino a oltre le nove. Secondo fonti della sicurezza citate dal quotidiano "Observateur Paalga", 17 corpi delle forze combattenti sono stati identificati e 35 sono in corso di identificazione, ma trenta elementi sono rimasti feriti e molti altri risultano dispersi, lasciando presagire un bilancio più grave. La scorsa settimana l'esercito burkinabé aveva effettuato in questa zona un intervento con forze miste, riuscendo a sottrarre ai gruppi armati e jihadisti parte del territorio. (Res)