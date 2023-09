Speciale difesa: Folgiero (Fincantieri), è settore strategico in nuovo ciclo industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo ciclo industriale, la difesa è un settore strategico, soprattutto se riguarda il mare. Ne è convinto l’Amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. “La difesa a mare è più versatile ed è un tipo di spesa militare che si spiega anche meglio ai tax payers, perché la Marina è difesa dei commerci, delle infrastrutture e ha un ciclo di vita che va al di là del picco di sicurezza che siamo destinati a fronteggiare”, ha spiegato a margine di un evento organizzato a Trieste dalla Banca d’Italia. “Le spese militari in Marina stanno crescendo anche per questo motivo in tutto il mondo e in particolare in alcuni teatri, penso al Sud Est asiatico in risposta al tema Taiwan, e al Mediterraneo allargato. Fincantieri – ha aggiunto l’Ad – ha un prodotto strepitoso sviluppato con la Marina militare italiana, la fregata, ed è molto forte sulle corvette, per le quali è stata scelta partner strategico della Marina militare statunitense. Dobbiamo prenderci questo onere di crescita della difesa internazionale e portarla in Italia”. (Frt)