Speciale difesa: Polonia, presidente Duda, nel 2024 spenderemo il 4 per cento del Pil per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia spenderà oltre il 4 per cento del Pil per la difesa nel 2024. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, alla 31ma Fiera internazionale dell’industria militare a Kielce, come ha riferito l’agenzia di stampa “Pap”. “L’anno prossimo prevediamo di spendere 137 miliardi di zloty (30,5 miliardi di euro) per la difesa. Questo rappresenta più del 4 per cento del nostro Pil", ha dichiarato Duda. “Oggi, mentre vediamo crescere l’insicurezza al nostro confine orientale, mentre vediamo risorgere l’imperialismo (…) sappiamo perfettamente che non c’è prezzo che non valga la pena pagare perché la Polonia sia libera, sovrana, indipendente e perché i polacchi possano vivere in sicurezza”, ha aggiunto il capo dello Stato. (Vap)