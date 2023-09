Speciale difesa: Brasile, governo schiera forza nazionale per prevenire violenze durante anniversario indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso primo settembre, il governo del Distretto federale aveva già creato una task force istituzionale di per monitorare e prevenire violenze. L'ufficio – si legge nel documento - avrà lo "scopo di promuovere l'ordine pubblico e sociale, coordinare le attività amministrative e monitorare gli eventi del 7 settembre 2023". Il gruppo interforze composto dalle forze dell'ordine del Distretto federale e da rappresentanti dei ministeri della Giustizia e della Difesa, del Gabinetto della sicurezza istituzionale del governo(Gsi), della Corte suprema (Stf), dell'Agenzia brasiliana di Intelligence (Abin) e del parlamento. La decisione è stata presa dopo che il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha inviato una lettera al governo del Df avvertendo di possibili incidenti in quella data. In particolare Dino ha inviato dieci video in cui si riferisce dell'organizzazione di manifestazioni di proteste per il 7 settembre che potrebbero sfociare in violenza. (Brb)