Speciale difesa: Fvg, Fedriga, Piantedosi a Muggia testimonia vicinanza dello Stato a famiglia Cosina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani alla cerimonia di intitolazione dei Giardini Europa di Muggia (Trieste) a Eddie Walter Max Cosina, l'agente di scorta che perse la vita nella strage di via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, ha testimoniato la "vicinanza dello Stato alla famiglia di Eddie Cosina e una linea chiara del governo rispetto alla lotta alle mafie e alla criminalità”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla cerimonia di intitolazione. "Il giorno della strage di via D'Amelio Cosina fu autore di una scelta coraggiosa per difendere la legalità, le istituzioni e la libertà dei cittadini", ha ricordato Fedriga. "Egli - ha aggiunto - prestò volontariamente servizio come agente di scorta per Paolo Borsellino pur consapevole delle tensioni presenti in quel momento a Palermo e dei rischi che quella decisione avrebbe comportato. Scelta che purtroppo si trasformò in sacrificio, ma che fu emblematica dell'encomiabile valore delle nostre Forze dell'ordine". Per il presidente della Regione, l'intitolazione dei Giardini Europa alla memoria di Cosina "rappresenta un indirizzo preciso: ognuno di noi è chiamato a fare delle scelte e la difesa della legalità è l'unica di esse che può garantire la libertà del Paese". (Frt)