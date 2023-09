Speciale difesa: Ucraina, Shmyhal, difesa rimane una priorità nella bozza di legge di bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di bilancio per il 2024 la difesa dell'Ucraina rimarrà una priorità. Lo ha detto nel corso di una riunione governativa il primo ministro, Denys Shmyhal. Il premier ha aggiunto che il disegno di legge va finalizzato entro il 15 settembre per essere poi valutato dalla Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino. "Anche quest'anno la priorità numero uno sarà il settore della sicurezza e della difesa. Attrezzature, armi, droni, missili, proiettili. Tutto questo è la cosa più importante per noi", ha detto il primo ministro. Un altro aspetto importante del bilancio saranno i salari di medici e insegnanti, nonché la previdenza sociale. Infine, il governo intende stanziare fondi per la ricostruzione del paese. "La Russia continuerà ad attaccare le infrastrutture civili, compreso il settore dell'energia. Pertanto, la ricostruzione rimarrà rilevante il prossimo anno", ha sottolineato Shmyhal. (Kiu)