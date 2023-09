Legge Bilancio: Savino incontra presidente Consiglio nazionale giovani, Pisani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Economia e le Finanze, Sandra Savino, ha incontrato oggi la presidente del Consiglio nazionale dei giovani (Cng), Maria Cristina Pisani. L’incontro - informa una nota -, avvenuto in un clima di costruttiva collaborazione, ha avuto come focus principale la necessità di misurare l’impatto dei provvedimenti economici che riguardano i giovani, questo al fine di comprendere le esigenze e le aspettative delle nuove generazioni rispetto alle politiche economiche in atto e in via di definizione con la prossima legge di Bilancio. Il sottosegretario Savino ha sottolineato l’importanza di "coinvolgere attivamente i giovani nelle decisioni che influenzano il loro futuro, riconoscendo il valore delle loro visioni e proposte". La presidente Pisani, dal canto suo, ha espresso l’importanza di "creare misure che siano inclusive e in grado di rispondere alle specifiche sfide che i giovani affrontano in questo contesto economico". (Com)