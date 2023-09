Repubblica Ceca: presidente Pavel dona fondi non usati in campagna elettorale a enti di beneficenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, ha donato 2,35 milioni di euro di fondi inutilizzati dalla sua campagna elettorale a diverse organizzazioni non-profit. Lo ha reso noto la presidenza oggi. Le organizzazioni di beneficenza che hanno ricevuto i fondi sono: Charita Hlucin, Charita Most, Klubicko Cheb, Lineka bezpeci, Modra rybka Foundation, Hope for all e Res vitae. A ciascuna sono stati destinati 335 mila euro. Il denaro verrà usato per aiutare bambini in difficoltà o in pericolo, a sostegno della formazione dei figli minori di famiglie svantaggiate e monoparentali e a scopi simili. La legge ceca impone ai capi di Stato di distribuire le risorse avanzate dalla campagna elettorale presidenziale. La quantità e la destinazione sono decise dal presidente. (Vap)