Auto: Zipse (Bmw), rafforzare l'espansione dell'infrastruttura per l'idrogeno in Cina

- L'espansione dell'infrastruttura per l'idrogeno in Cina deve essere rafforzata. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Bmw, Oliver Zipse, al Salone internazionale dell'auto in corso a Monaco di Baviera. L'Ad si è espresso durante una riunione con i produttori cinesi di veicoli, tenuta a margine della fiera. Secondo Zipse, l'idrogeno è uno dei modi migliori per immagazzinare e trasportare energia e verrà prodotto dove saranno disponibili sufficienti fonti rinnovabili. Attualmente, la maggior parte delle stazioni di rifornimento di idrogeno si trovano fuori dai centri urbani della Cina. Pertanto, come evidenziato dall'amministratore delegato di Bmw, l'espansione della rete dell'idrogeno per le auto nelle aree urbane del Paese “deve essere una priorità”. Allo stesso tempo, Zipse ha accolto con favore l'impegno della Cina nella costruzione dell’infrastruttura di ricarica le auto elettriche, aggiungendo che ora è necessario stabilire standard nazionali nel settore. (Geb)