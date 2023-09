Imprese: ripartono i Business Matching di Sace con un roadshow dedicato alle Pmi che esportano in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare relazioni e nuove opportunità di business per le Pmi che esportano in Cina, questo l’obiettivo del roadshow organizzato da Sace con Sumec, nell’ambito del programma di Business Promotion e con la Rete Internazionale di Sace che offre la possibilità alle imprese italiane di entrare in contatto top buyer esteri, presentare le proprie tecnologie e i propri servizi e facilitare le relazioni commerciali. Sumec International Technology Co è il principale importatore di macchinari (70 per cento della quota di mercato) e uno dei tre principali agenti di gara in Cina con una base clienti di oltre 20.000 aziende manifatturiere. Sace e Sumec hanno una partnership consolidata, che ha permesso a diversi esportatori italiani di incrementare il proprio business in Cina, anche attraverso soluzioni finanziarie dedicate e grazie al supporto dell’ufficio di Sace a Shanghai, punto di riferimento strategico che mette a disposizione delle imprese l’esperienza e le competenze di Sace unite al valore aggiunto di un presidio fisico sul territorio. Il roadshow prevede cinque giornate di eventi con incontri, business matching e workshop che coinvolgeranno le sedi di Sace a Roma e Milano per fare tappa al Farete networking event di Bologna e al Plast Trade Show di Milano, oltre ad altri importanti eventi organizzati in collaborazione con player del sistema economico italiano come Confindustria Emilia e Assolombarda. Durante gli incontri, Pmi ed esportatori italiani potranno accedere a sessioni one to one con Sumec e una delegazione di grandi aziende manifatturiere cinesi con un fatturato totale di 50 mld euro interessati a diversi settori della meccanica italiana. Le PMI avranno così l’opportunità di stabilire un contatto diretto con il potenziale buyer per ottenere informazioni su futuri piani di investimenti e sulle modalità di accredito nell’albo fornitori. (segue) (Com)