Imprese: ripartono i Business Matching di Sace con un roadshow dedicato alle Pmi che esportano in Cina (2)

- “In un mercato globale sempre più complesso, noi di Sace siamo convinti che la formazione, la conoscenza e la costruzione di un network di relazioni possano giocare un ruolo chiave”, ha dichiarato Antonio Frezza, Chief Marketing and Sales Pmi di Sace. “Per questo motivo, accanto alle soluzioni assicurativo-finanziarie, abbiamo sviluppato una serie di iniziative di accompagnamento per le Pmi italiane che vogliono intraprendere il processo di internazionalizzazione e rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. Eventi di Business Matching come questi con Sumec rappresentano un ulteriore strumento che noi di Sace, in linea con il piano industriale Insieme 2025, mettiamo a disposizione delle imprese che vogliono crescere in un mercato ricco di opportunità come quello cinese”. Il supporto di Sace a favore delle Pmi si declina, infatti, anche attraverso le iniziative di business matching che rappresentano il nucleo delle attività di Business Promotion, il programma gratuito finalizzato a sviluppare le opportunità di crescita all’estero di filiere e aziende italiane. Tali attività si svolgono in sinergia con altri attori del Sistema Italia quali Ambasciate, Ice e Associazioni di settore del Sistema Confindustria. Sace promuove costantemente incontri di business matching, coinvolgendo primari buyer provenienti da Paesi strategici per il Made in Italy e con cui ha consolidate relazioni commerciali. Nelle circa 130 iniziative realizzate ad oggi nell’ambito delle attività di Business Promotion, in presenza, in modalità digitale e in occasione di primari eventi fieristici in Italia e all’estero, sono stati coinvolti circa 4.000 esportatori, in larga misura Pmi, e buyer provenienti da un’ampia gamma di settori, dall’energia, alle infrastrutture, all’agroalimentare. (Com)