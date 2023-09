Siria: Forze democratiche conquistano Dhiban, ultima roccaforte milizie tribali arabe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze democratiche siriane (Fds), coalizione di milizie a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti, hanno ormai il pieno controllo di Dhiban, ultima roccaforte dei gruppi armati tribali arabi, nella campagna orientale del governatorato di Deir ez Zor, nel nord-est della Siria. Lo ha riferito oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di contatti sul territorio. Nessuna informazione, invece, sul capo tribale Ibrahim al Hafel, che fino a ieri guidava i gruppi armati tribali nella regione. Attualmente sono in corso operazioni a tappeto a Dhiban, con il disinnesco di ordigni esplosivi e la perquisizione di abitazioni alla ricerca di membri dei gruppi armati. Inoltre, finora nessun membro delle Fds è entrato nella casa di Al Hafel. (Lib)