Ue: Eurostat, volume commercio al dettaglio in leggero calo a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume destagionalizzato del commercio al dettaglio è diminuito dello 0,2 per cento in area euro e dello 0,3 per cento in Ue a luglio, se paragonato al mese di giugno. Lo si apprende da stime di Eurostat. Nello scorso giugno, i dati mostravano un aumento aumentato dello 0,2 per cento in entrambe le aree. Su base annuale, rispetto a luglio 2022, l'indice delle vendite al dettaglio è diminuito dell'1 per cento in eurozona e dell'1,2 per cento in Ue. In area euro, su base mensile, i dati mostrano un calo dell'1,2 per cento per i carburanti per autotrazione, mentre si osserva un aumento dello 0,4 per cento per alimenti, bevande e tabacco e dello 0,5 per cento per i prodotti non alimentari. In Ue, il volume del commercio al dettaglio è diminuito dell'1,1 per cento per i carburanti per autotrazione, mentre è aumentato dello 0,2 per cento per i prodotti alimentari, bevande e tabacco e dello 0,6 per cento per i prodotti non alimentari. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, le maggiori diminuzioni mensili sono state registrate in Danimarca e Irlanda (entrambe -2,3 per cento), nei Paesi Bassi (-1,4 per cento) e in Lussemburgo (-1,3 per cento). (segue) (Beb)