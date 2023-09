Reddito cittadinanza: Guardia finanza, a Lecce scoperta frode per 2,2 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Lecce hanno scoperto presunti illeciti commessi da 300 persone che avrebbero illegittimamente richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza. In particolare, è stato accertato che numerosi cittadini stranieri, con la sospetta complicità di un centro di assistenza fiscale salentino, avrebbero dichiarato falsamente di possedere il requisito della residenza in Italia da oltre dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi. L’ipotizzata frode ammonta ad oltre 2,2 milioni di euro, dei quali 1,6 milioni già indebitamente percepiti, mentre la restante somma è stata bloccata grazie al tempestivo intervento delle Fiamme gialle salentine, con la segnalazione al competente Istituto nazionale previdenza sociale (Inps)per l’interruzione delle erogazioni in corso e per il recupero delle somme già percepite. La complessiva attività ha consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria oltre 300 soggetti risultati presunti illeciti percettori del beneficio economico nonché tre dipendenti del Centro assistenza fiscale (Caf) per l’ipotesi di reato di ‘peculato’. È stato proposto dai Finanzieri il sequestro preventivo per equivalente delle somme illecitamente ottenute. (Com)