Germania: Scholz, i nazionalconservatori di Afd sono una “squadra di demolizione”

- I nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd), partito all'opposizione al Bundestag, sono una “squadra di demolizione” del Paese, che ne minaccia la prosperità e tenta di trarre profitto dall'allarmismo. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il discorso che ha tenuto oggi al parlamento federale, dove è iniziato il dibattito sulla proposta di bilancio per il 2024. Secondo Scholz, la maggior parte dei tedeschi “sa” che Afd, pur “autproclamandosi un'alternativa, è in realtà una squadra di demolizione” per la Germania. Il cancelliere ha quindi evidenziato come i partiti democratici debbano lavorare insieme contro le forze che “vogliono trarre profitto da scenari di declino e dall'allarmismo”. Il capo del governo federale ha poi messo in guardia dal ritorno al nazionalismo propagandato da Afd. In particolare, Scholz ha avvertito che “la prosperità” della Germania è “strettamente legata all'Unione europea”. Per tale motivo, “le richieste di nuove barriere tra gli Stati membri, di demolizione dell'Ue e di smantellamento radicale dello stato sociale” avanzate dai nazionalconservatori “non sono altro che volenterosa distruzione della prosperità”. Allo stesso tempo, Scholz ha ammesso che la situazione politica in Germania e su scala internazionale, caratterizzata da significativi cambiamenti, crea incertezza in molti. In questo contesto, ha proseguito il cancelliere, la popolazione si aspetta dai politici “orientamento, compromessi coraggiosi, lavoro concreto per il nostro Paese”. Con una dimostrazione di autocritica, Scholz ha infine sottolineato come questa richiesta sia rivolta anche ai partiti del suo governo, che “hanno polemizzato a voce troppo alta negli ultimi mesi”. (Geb)