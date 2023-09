Regno Unito: Shapps, lotterò per budget più elevato per ministero della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grant Shapps ha dichiarato che "lotterà" per un budget più elevato per il ministero della Difesa, ma farà pressione sul primo ministro Rishi Sunak per ottenere denaro extra "a modo mio". Alla domanda se sarà così energico come è stato il suo predecessore, Ben Wallace, nel chiedere maggiori finanziamenti al governo per il settore della Difesa, Shapps ha detto: "Lo farò a modo mio ma, come ho detto, ho già parlato del mio desiderio di vedere un budget per la difesa più alto, ben prima di ricoprire questo ruolo". Shapps aveva infatti chiesto pubblicamente che la spesa per la difesa aumentasse al 3 per cento del Pil lo scorso anno. (Rel)