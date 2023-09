Libano: l’indice degli acquisti nel mese di agosto scende sotto i 50 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libano, l'indice Pmi (Purchasing Managers Index), che consente di valutare l'opinione dei responsabili degli acquisti delle aziende private, è sceso nel mese di agosto a 48,7 punti, a fronte dei 50,3 punti di agosto, il livello più basso registrato negli ultimi sette mesi. È quanto emerge dal rapporto mensile pubblicato sul sito web “BlomInvest”, del gruppo Blom Bank, a seguito di un’indagine condotta in collaborazione con Markit, la principale applicazione libanese di supermercati online. Causato dalla diminuzione della produzione locale e dei nuovi ordini, “il calo dell’indice Pmi è legato alla congiuntura tra la fine della stagione turistica, sostenuta dai consumi dei cittadini libanesi all’estero, giunti in gran numero la scorsa estate, e l’assenza di certezze sulle prospettive economiche del Paese, dal momento che il fascicolo delle riforme è bloccato”, ha spiegato Stéphanie Aoun, analista di ricerca presso la banca Blom, nel rapporto. (segue) (Lib)