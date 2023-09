Grecia: vittime maltempo salgono a due, almeno tre persone disperse nella Magnesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a due il numero delle vittime causate dalle alluvioni che si sono abbattute in Grecia a seguito del passaggio del ciclone Daniel. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. Dopo l’uomo trovato morto ieri a Volos, nella regione della Magnesia, una donna che risultava scomparsa nell’area di Paltsi è stata trovata senza vita. Sono invece almeno tre le persone disperse nella stessa regione. Il maltempo ha colpito da ieri soprattutto la Grecia centrale e, secondo le previsioni meteorologiche, dovrebbe protrarsi fino alla mattina di domani con particolare intensità, estendendosi fino al Peloponneso e all’Attica. Come riferisce “Kathimerini”, il volume di acqua piovana caduta sul territorio del Pelio, nella Tessaglia, è stato il più alto mai registrato in Grecia, almeno da quando vengono raccolti i dati. (Gra)