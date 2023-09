Russia-Usa: Naryshkin (Svr), contatti tra intelligence russa e statunitense "rari, ma regolari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni tra il Servizio di intelligence straniero della Russia (Svr) e la Central Intelligence Agency degli Stati Uniti (Cia) sono "rare, ma regolari". E' quanto ha detto il direttore dello Svr intervistato dal quotidiano "Natsionalnaja Oborona", Sergej Naryshkin. "Il dialogo professionale è utile, anche per ridurre le tensioni internazionali e ridurre i malintesi tra i Paesi", ha osservato Naryshkin. L'esponente del governo ha sostenuto inoltre che i funzionari statunitensi "non riescono a liberarsi dall'uso di cliché ideologici". "Tuttavia, non escludo che mentre la Russia prosegue con l'operazione militare speciale, la situazione potrebbe cambiare", ha aggiunto Naryshkin. (Rum)