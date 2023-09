Corea del Sud: Fmi conclude consultazioni su Articolo IV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato tramite una nota il completamento delle consultazioni sull'Articolo IV con le autorità della Corea del Sud. Il Fondo prevede che l'economia coreana conseguirà una crescita dell'1,4 per cento nel 2023, e raccomanda che le politiche fiscali e monetarie a breve termine mantengano l'attuale indirizzo di rigore, limitando l'aumento del debito pubblico e dell'inflazione. Seul dovrebbe adottare anche "misure proattive" per far fronte alle tensioni sui mercati finanziari, alle vulnerabilità legate al mercato immobiliare e all'elevato indebitamento delle famiglie. Infine, il Fondo raccomanda riforme strutturali per aumentare il potenziale di crescita a medio termine e affrontare le problematiche fiscali legate all'invecchiamento della popolazione. (Git)