Norvegia-Italia: nuovo e-book sulle relazioni accademiche bilaterali

- L’ambasciata d’Italia ad Oslo ha appena edito un nuovo e-book dedicato alla collaborazione universitaria con la Norvegia, con dati sulla presenza di studenti e ricercatori italiani e norvegesi nelle università dei due Paesi e sugli studenti Erasmus e gli accordi tra gli istituti accademici. Lo ha riferito un comunicato stampa dell’ambasciata. “Dalla nostra analisi emerge che più di 700 studenti italiani nell’ultimo anno accademico hanno scelto la Norvegia come luogo di istruzione superiore, assieme a un consistente numero di connazionali dottorandi”, si legge. Nel 2022, il numero degli studenti italiani che si sono recati in Norvegia con il Programma Erasmus+ è stato superiore rispetto a quello degli studenti norvegesi che si sono recati nel nostro Paese (824 a fronte dei 630). “L’8 per cento degli studenti norvegesi in Erasmus ha scelto l’Italia come meta di studio, mentre meno dell’1 per cento degli studenti italiani in Erasmus ha scelto la Norvegia, sebbene essi siano il quarto gruppo di studenti stranieri Erasmus presente nel Paese nordico per dimensioni (con una preferenza per gli studi in ingegneria e tecnologia, matematica e scienze della terra e economia)”, prosegue il comunicato. (segue) (Sts)