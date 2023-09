Norvegia-Italia: nuovo e-book sulle relazioni accademiche bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ soprattutto sul fronte dei docenti e dei ricercatori italiani – ha sottolineato l’ambasciatore d’Italia ad Oslo, Stefano Nicoletti – che il potere di attrazione della Norvegia con le sue università e i suoi centri di ricerca si rivela particolarmente forte. Dalla ricerca emerge infatti la presenza di circa 300 italiani tra professori di vario livello, ricercatori e borsisti in Norvegia. Di questi, il 90 per cento circa lavora presso un’università pubblica, in ben 27 istituti accademici norvegesi”. Le facoltà di insegnamento più attrattive sono matematica e scienze naturali, scienze economiche e statistiche e ingegneria. Anche facoltà umanistiche come lingue e letteratura o storia e filosofia hanno un numero elevato di docenti italiani. La presenza di personale accademico italiano è concentrata soprattutto tra l’Università di Oslo, la Norwegian University of Science and Technology (Ntnu) di Trondheim e l’Università di Bergen. Il nuovo e-book “Le relazioni accademiche tra Italia e Norvegia” (consultabile anche on line sul sito web dell’ambasciata italiana a Oslo) arricchisce la serie di pubblicazioni in formato elettronico già edite dalla missione diplomatica e si inserisce nelle azioni tese a sostenere le varie forme di collaborazione tra l’Italia e la Norvegia. (Sts)