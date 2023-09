Tunisia: studio, trafugati 39 miliardi di dollari durante il governo di Ben Ali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume dei fondi trafugati durante il governo dell’ex presidente tunisino, Zine el Abidine Ben Ali (1987-2010), ammontava a circa 39 miliardi di dollari. Lo afferma un rapporto del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), secondo cui questi fondi rappresentano l'88,1 per cento del Pil del Paese nel 2010: un costo pro-capite di 3.695 dollari per tunisino. Il tasso di perdita annuale per l'economia tunisina ammontava a 1,5 miliardi di dollari durante il governo di Ben Ali, rispetto a una perdita media annua di 278 milioni di dollari durante il governo di Habib Bourguiba tra il 1970 e il 1987, afferma il rapporto. Al di là dei fondi, il rapporto fa luce sulla migrazione di giovani altamente qualificati, affermando che ciò favorisce l’accumulo di denaro al di fuori della Tunisia, piuttosto che contribuire a sostenere il percorso di sviluppo nazionale. Alla fine di agosto, il presidente della Repubblica, Kais Saied, aveva sottolineato, durante un incontro con il ministro degli Esteri del Paese, Nabil Ammar, l'importanza di intensificare il lavoro per recuperare il denaro dei tunisini “contrabbandato” al di fuori dei confini nazionali. (Tut)