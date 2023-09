Legge Bilancio: Mulè (FI), alzare pensioni minime, attenzione per operai e artigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Il centrodestra è impegnato a portare avanti un programma elettorale che è di legislatura, poi ovviamente ogni anno si fanno i conti con quello che c'è e questo è un anno in cui le risorse a disposizione per fare la legge di Bilancio sono poche, anche per le evidenti storture del super bonus, dove parliamo di una cifra di ruberie che va oltre 14 miliardi di euro cioè la metà di una intera manovra". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, in un'intervista a "Dimmi La Verità". Il deputato ha evidenziato che: "Per Forza Italia ci sono dei punti irrinunciabili nel programma di centrodestra a cui bisogna tener fede, il primo dei quali è quello di dare un ulteriore segnale alle pensioni minime proseguendo verso un innalzamento che alla fine della legislatura dovrà arrivare a 1.000 euro". "Ci sono delle fasce della popolazione - ha proseguito Mulè - come gli ultrasettantenni gli ultrasessantacinquenni che devo essere aiutati subito, dopodiché la crescita va stimolata con politiche soprattutto legate all'imprenditoria e al lavoro che riconoscono il valore del lavoro degli operai e degli artigiani, aiutandoli con misure di defiscalizzazione sia per l'assunzione dei lavoratori sia per quanto riguarda le tredicesime, i premi di produttività e tutto ciò che serve per favorire la crescita". (Rin)