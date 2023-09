Tunisia: premier Hachani chiede più sforzi per consolidamento fiscale e stabilità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro tunisino, Ahmed Hachani, ha sottolineato la necessità di profondere maggiori sforzi concertati da parte di tutte le istituzioni statali per ripristinare il consolidamento fiscale con l'obiettivo di raggiungere una stabilità economica. Ciò è avvenuto in un incontro con il ministro tunisino dell'Economia e della Pianificazione, Samir Saied, in cui Hachani ha anche sottolineato la necessità di dare impulso agli investimenti e alla crescita nell'ambito del piano di sviluppo 2023-2025. La Tunisia ha visto un afflusso di investimenti diretti esteri per un valore di 393,7 milioni di dollari nella prima metà del 2023, in aumento del 17,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati dell'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri. La Tunisia, che ha un debito pari a circa l’80 per cento del suo Pil, ha ottenuto a metà ottobre 2022 un accordo di principio dal Fondo monetario internazionale per un nuovo prestito di quasi 2 miliardi di dollari per superare la grave crisi finanziaria in corso. Tuttavia, le discussioni si sono arenate perché alcuni termini del Fondo sono considerati troppo duri e irrealizzabili dal presidente Kais Saied e dall’Unione generale del lavoro (Ugtt). (Tut)