Sardegna: collegato a Finanziaria, sì a possibilità di costruire aviosuperfici in zone agricole

- Via libera del Consiglio regionale a un emendamento al Collegato alla Finanziaria che potrebbe avere un impatto significativo sul turismo aereo nell'Isola, aprendo la strada alla costruzione di aviosuperfici e campi di volo anche nelle zone agricole. L'emendamento, primo firmatario il consigliere regionale Michele Ennas della Lega, stabilisce che le aviosuperfici devono essere "realizzate con strutture di facile smontaggio o rimozione e non devono comportare alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente". Per quanto riguarda i campi di volo, devono essere "realizzati in aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, al di fuori dei centri abitati e comunque a una distanza adeguata, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose". Secondo Michele Ennas, questa normativa è fondamentale per seguire l'evoluzione del turismo aereo a livello internazionale e potrebbe contribuire a incrementare il volo da diporto sportivo, aprendo le porte all'arrivo di nuovi flussi turistici legati al settore dell'aviazione. L'assemblea sarda ha inoltre approvato un correttivo che esenta le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) iscritte al registro unico del Terzo Settore dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap). (Rsc)