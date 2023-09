Energia: fondo saudita Pif vende 10 per cento compagnia nazionale gas per 131 milioni dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo saudita per gli investimenti pubblici (Pif) ha finalizzato la vendita della sua partecipazione del 10,92 per cento nella National Gas and Industrialization Company per 491 milioni di riyal (131 milioni di dollari) alla Jadwa Investment Company, la principale società di consulenza e gestione degli investimenti di Riad. Lo rende noto il Pif in un comunicato. "Questa transazione rientra nella strategia di trasformare il capitale del Fondo vendendo partecipazioni in società consolidate e reinvestendo tali proventi nello sviluppo di settori nuovi e promettenti nell'economia locale", ha affermato Eyas al Dossari, responsabile della consulenza sugli investimenti nella divisione investimenti Nord Africa e Medio Oriente. “La struttura della transazione riflette la profondità della base di investitori istituzionali nazionali nel mercato dei capitali saudita", ha aggiunto. (Res)