Russia-Ucraina: Naryshkin (Svr), dobbiamo contribuire allo sviluppo di un mondo multipolare

- Dopo la vittoria nell'operazione militare speciale in Ucraina, la Russia dovrà contribuire allo sviluppo di nuove norme d’interazione per un mondo multipolare. Lo ha dichiarato Sergej Naryshkin, direttore del Servizio di intelligence internazionale russo (Svr), intervistato dal quotidiano "Natsionalnaja Oborona". "Posso affermare con certezza che il mondo sarà multipolare (...) Stiamo assistendo all'affermazione diffusa da parte degli Stati della loro sovranità, al ripristino dell'identità, al rafforzamento dei centri di potere alternativi all'Occidente", ha osservato Naryshkin. Secondo il direttore dell’Svr, la Russia avrà un ruolo significativo "in termini politico-militari, economici e culturali". "Per questo, una volta raggiunti gli obiettivi dell'operazione militare speciale, dobbiamo ancora dare un contributo significativo allo sviluppo di nuove norme di interazione internazionale che rispondono alle sfide del 21mo secolo, basate sui principi di sicurezza uguale e indivisibile in un mondo multipolare", ha concluso Naryshkin. (Rum)