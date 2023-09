Infrastrutture: Bonomi, importante ponte ma anche trafori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Monte Bianco "sta succedendo quello che è il classico male italiano". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'Assemblea di Confindustria Emilia. "Dov'erano tutti quelli che se ne dovevano occupare in questi mesi? Noi lo abbiamo dichiarato più volte, però come sempre finché non succede l'evento catastrofico" non ci si accorge che "avevamo un problema di infrastrutture. È importante il ponte ma sono importanti anche i trafori. Senza le connessioni, le nostre imprese non riescono a svolgere al meglio il loro lavoro", ha spiegato.(Rin)