Tunisia: presto riapertura del Museo nazionale del Bardo dopo lavori di manutenzione

- Il Museo nazionale del Bardo, chiuso in Tunisia da più di due anni, riaprirà presto “dopo il completamento dei lavori di manutenzione e restauro". Lo ha annunciato ieri il ministero della Cultura in un comunicato. I preparativi in corso per la riapertura del Museo del Bardo, che coinciderà con l'inizio del nuovo anno scolastico, sono stati al centro dei colloqui sabato due settembre tra il primo ministro Ahmed Hachani e il ministro della Cultura Hayet Ketat Guermazi, riferisce l’agenzia di stampa tunisina “Tap”. Il ministro ha annunciato il 24 agosto che il museo avrebbe riaperto una volta completati i lavori di manutenzione e restauro, smentendo le notizie secondo cui sarebbe stato chiuso definitivamente. In una petizione diffusa lo scorso agosto, membri della società civile, tra cui storici, archeologi e intellettuali, hanno chiesto la riapertura del Museo Nazionale del Bardo, chiuso dal 25 luglio 2021. I firmatari hanno sottolineato il grande valore di questo prestigioso museo, che ospita un'ampia collezione di opere di tutti i periodi della storia tunisina. Fondato il 7 maggio 1888, il Museo nazionale del Bardo è uno dei musei più importanti del Mediterraneo e il secondo più importante dell'Africa dopo il Cairo per ricchezza della sua collezione. Ospita una vasta collezione di mosaici romani, considerati tra i più prestigiosi al mondo, nonché oggetti ellenistici in bronzo e marmo provenienti da scavi sottomarini al largo della costa di Mahdia all'inizio del XX secolo.(Res)