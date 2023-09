Montenegro: case, prezzo al metro quadrato cresce del 40 per cento in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo di un metro quadrato in Montenegro è aumentato di oltre il 40 per cento in due anni. Lo ha riferito l'Istituto di statistica montenegrino (Monstat). Il prezzo medio attuale di un monolocale nella capitale Podgorica è di 1.720 euro al metro quadrato, mentre nello stesso periodo dello scorso anno era di 1.360 euro e nel 2021 di 1.200 euro. I dati mostrano inoltre che il prezzo medio al metro quadrato di un appartamento di nuova costruzione in Montenegro nel secondo trimestre di quest'anno è stato di 1.500 euro, il 9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il metro quadrato in un nuovo edificio costa di più nella regione costiera (1.413 euro) e nella regione settentrionale (1.280 euro) del Paese balcanico. (Seb)