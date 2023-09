Sanità: Baldini (Enpapi), inserire subito prestazioni infermieristiche nei Lea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto il momento di inserire nel progetto di riforma del Servizio sanitario nazionale determinate prestazioni infermieristiche, che dovranno essere previste all'interno dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza, se davvero si vuole tutelare e rispettare il diritto alla salute dei cittadini. Lo ha affermato Luigi Baldini, presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi), al quale sono obbligatoriamente iscritti gli infermieri liberi professionisti, che ha aggiunto: "Le prestazioni infermieristiche, infatti, sono ormai diventate delle vere tasse occulte sui malati, che sono spesso abbandonati a loro stessi e costretti a pagare di tasca propria le singole prestazioni di cui usufruiscono. A essere penalizzate sono soprattutto le persone più fragili, gli anziani, chi ha difficoltà economiche. La continuità assistenziale sul territorio, che non è garantita da quella integrata a domicilio, non può più essere lasciata priva della necessaria tutela normativa". Secondo Baldini "ripensare nel circuito dei Lea il lavoro che gli infermieri liberi professionisti svolgono sul territorio offrirebbe ai pazienti la possibilità di avvalersi di una rete assistenziale organizzata, dinamica, e di qualità perché svolta da personale competente e abilitato e non da chi, come a volte capita, si improvvisa infermiere per mero opportunismo o urgenza". (segue) (Rin)