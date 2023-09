Sanità: Baldini (Enpapi), inserire subito prestazioni infermieristiche nei Lea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prestazioni infermieristiche in convenzione con il Ssn si affiancherebbero, così, ai tradizionali canali di assistenza domiciliare integrata, i quali – ha osservato Baldini – non sempre supportano le richieste della totalità dei malati, con la conseguenza, in questo caso, di incrementare il sommerso delle prestazioni in nero, che uno studio del Censis ha quantificato in circa 800 milioni di euro all'anno”. “Al governo, pertanto – ha proseguito –, chiediamo di valutare questa necessità, prevedendo, a partire dalla prossima legge di Bilancio, risorse economiche ad hoc, che già in parte, comunque, verrebbero recuperate attraverso il contrasto al mercato nero. È urgente, inoltre, una nuova programmazione dei servizi sanitari al fine di strutturare al meglio l'offerta sull'intero territorio, dove potrebbero nascere, tra l'altro, veri e propri ambulatori infermieristici". Gli italiani, secondo il Censis, sono favorevoli all'istituzione dell'infermiere convenzionato e "ciò – ha osservato ancora il presidente di Enpapi – dimostra quanto sia importante il contributo degli infermieri, come l'emergenza sanitaria del Covid-19 ha ampiamente documentato. Un contributo essenziale, utile, ad esempio, a contenere la pressione sugli ospedali e a dare efficaci risposte assistenziali sulle patologie croniche e su quelle invalidanti". (Rin)