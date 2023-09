Europee: Boccia (Pd), discussione su soglia surreale ma maggioranza divisa anche su questo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione sulla soglia del 3 per cento per l’accesso al Parlamento europeo "mi sembra surreale e fuori luogo. In ogni caso mi sembra che anche su questo nella maggioranza non ci sia accordo". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia questa mattina a Sky Start. "Io penso che la sfida del 2024 delle elezioni europee sia uno spartiacque sul futuro dell’Europa e di come l’Italia ci sta in Ue. La campagna elettorale - ha aggiunto - porterà al confronto tra due visioni alternative: l’Europa delle destre nazionaliste e sovraniste che provano a spostare su quell’asse i popolari e che porterebbe alla fine del sogno europeo e la proposta dei socialisti di un Europa federale e sempre più comunitaria che fa della centralità della persona e di una nuova visione del lavoro, dell’economia e dell’ambiente un punto fermo. È importante - ha concluso Boccia - che prevalga elettoralmente questa visione e mi auguro che nel nostro paese chi ha a cuore una Unione europea più giusta possa dare il suo contributo al Pd e a tutte le forze progressiste". (Rin)