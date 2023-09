Israele: quattro spade di epoca romana rinvenute sul Mar Morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro spade risalenti a 1.900 anni fa, complete di fodero in legno e cuoio, sono state scoperte in una grotta nel deserto israeliano, sul Mar Morto. Lo ha riferito l’Autorità israeliana per le antichità, secondo la quale la località era utilizzata come nascondiglio per i combattenti ebrei che controllavano quella che un tempo era la Giudea. "L'occultamento delle spade in profonde fessure nella grotta isolata suggerisce che le armi furono prese come bottino dai soldati romani o dal campo di battaglia", ha detto l'archeologo Eitan Klein commentando la scoperta. (Res)