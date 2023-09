Napoli: Sangiuliano su musicista ucciso, finanziato progetto Orchestra Scarlatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura (Mic) ha immediatamente finanziato il progetto presentato dall’Associazione Nuova orchestra Scarlatti lo scorso 2 settembre intitolato ‘La forza della Musica contro la barbarie’ per dare un segnale chiaro e duraturo di vicinanza attiva del governo ai colleghi orchestrali del giovane Giovanbattista Cutolo e alle maestranze impegnate a promuovere e rilanciare il linguaggio universale delle note. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, annunciando lo svolgimento nel capoluogo partenopeo della manifestazione organizzata dall’Associazione Nuova orchestra Scarlatti dal 25 settembre al 15 ottobre prossimi e realizzata con il contributo del Mic. “La musica – ha proseguito – è un bene prezioso per la nostra società, proprio come la vita del musicista napoletano barbaramente ucciso. Continueremo con forza a supportare l’Orchestra Nuova Scarlatti sempre in prima fila per far emergere i giovani talenti”.(Rin)