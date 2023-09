Imprese: Bonomi, tassa extraprofitti è prelievo forzoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei miei pochi di libri di studio che ho avuto occasione di leggere, non ho mai letto la parola extraprofitti, come non ho mai letto extraperdite o extrapareggio". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'Assemblea di Confindustria Emilia. "Mi è chiaro quello che s'intende, ma molto probabilmente non è chiaro a chi ne parla", ha aggiunto, ricordando che il tema extraprofitti "nasce in Europa, che fa un'analisi di cosa è successo dopo la pandemia. Extraprofitti - ha spiegato - s'intende quanto è aumentato percentualmente il Mol. Si va a fare una tassa su una riga di bilancio. Più che tassa, la chiamerei prelievo forzoso".(Rin)