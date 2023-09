© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: governo Dabaiba respinge nomina di Nicola Orlando come ambasciatore Ue - Il Governo di unità nazionale (Gun) del premier Abdulhamid Dabaiba ha respinto la nomina del diplomatico italiano Nicola Orlando come ambasciatore dell’Unione Europea a Tripoli. Lo hanno confermato fonti libiche ad “Agenzia Nova”. La decisione di non concedere il gradimento al diplomatico italiano, già ambasciatore in Kosovo, risale “a qualche settimana fa”, proseguono le fonti. Classe 1975, in carriera diplomatica dal 2001, Orlando è stato vice ambasciatore a Tripoli dal 2017 al 2019, quando la rappresentanza diplomatica italiana era guidata da Giuseppe Perrone, oggi ambasciatore in Iran, ed è stato nominato nel maggio del 2021 inviato speciale della Farnesina per la Libia dall’ex ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. La nomina di Orlando a nuovo ambasciatore dell'Ue in Libia al posto dello spagnolo José Sabadell, che pochi giorni fa ha svolto il suo ultimo incontro con Dabaiba a Tripoli, era stata comunicata dall'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione, Josep Borrell, lo scorso mese di aprile. Il Gun non ha motivato pubblicamente la decisione di respingere la nomina. (segue) (Res)