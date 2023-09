Nord Macedonia: scandalo nella clinica oncologica di Skopje, soluzione salina al posto dei farmaci citostatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La clinica oncologica del Centro clinico universitario Madre Teresa della capitale macedone, Skopje, si trova in questi giorni al centro di uno scandalo: il personale sanitario della struttura avrebbe somministrato ai pazienti malati di tumore una terapia diluita con una soluzione salina al posto dei previsti farmaci citostatici. Secondo informazioni non ufficiali la costosa terapia, necessaria alle cure oncologiche, sarebbe finita nel mercato nero del Kosovo. Lo riporta la stampa locale. "Il sistema sanitario ha chiaramente fallito", ha affermato il presidente Stevo Pendarovski sull'accaduto, sottolineando che le notizie arrivate dalla clinica sono "scioccanti e terrificanti". Il primo ministro Dimitar Kovacevski ha sottolineato dal canto suo che "ci saranno indagini su tutte le circostanze", che "i responsabili saranno puniti" e che le istituzioni competenti "avranno pieno sostegno per far luce sullo scandalo". Intanto per oggi è stata annunciata una protesta dei cittadini della capitale davanti alla sede del governo "contro un crimine che da anni viene tollerato nella clinica oncologica". (Seb)