Indonesia-Serbia: ministra Esteri Marsudi a omologo Dacic, non cambieremo posizione su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le continue pressioni, l'Indonesia non cambierà la sua posizione sul non riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri indonesiana Retno Marsudi durante l'incontro con l'omologo serbo Ivica Dacic, a margine del 43mo vertice dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) di Giacarta. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta", secondo cui i due interlocutori nei colloqui hanno discusso delle possibilità di un'ulteriore intensificazione del dialogo politico ed economico tra i due Paesi in vari settori, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione in quadri bilaterali e multilaterali. Dacic nella discussione ha ribadito la sua gratitudine per il sostegno dato dall'Indonesia nel preservare l'integrità territoriale e la sovranità della Serbia. (Seb)