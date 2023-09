Ucraina: rete universitaria Unetchac, 503 bambini uccisi dall'inizio della guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il IV Piano di azione nazionale italiano di attuazione della risoluzione 1325 include la protezione dei bambini e delle bambine coinvolti in situazioni di conflitto armato. Per tale motivo, il Network ha deciso di operare attraverso e all’interno di questo importante strumento al fine di accertare e analizzare la situazione dei bambini in conflitto e post conflitto in Africa, Medio Oriente, Asia, Sud America ed Europa (Kosovo e Ucraina). I lavori della ricerca in Ucraina e in Kosovo vengono discussi durante la Conferenza internazionale organizzata dal Network il 5 settembre presso l’Università di Pristina. L’evento si svolge dalle 9 alle 17:30, anche nella modalità virtuale. Si tratta di una della serie di conferenze organizzate dal Network in ciascuna delle aree geografiche oggetto della ricerca. La conferenza vede la partecipazione, tra gli altri, in qualità di relatori, dell’ambasciatore d’Italia in Kosovo, Antonello De Riu; della giudice della Corte costituzionale della Repubblica del Kosovo, Selvete Gerxhaliu Krasniqi; del rettore dell’università di Pristina, Qerim Qerim; del capo della divisione Giustizia transizionale del ministero della Giustizia kosovaro, Baki Svirca; del Capo consulente in materia di genere della Kosovo Force (Kfor) guidata dalla Nato, Adelheid Obwaller; della vice consulente in materia di genere della Kfor, Elisabeth Schleicher. (segue) (Com)